Sergio “Kun” Agüero reveló una anécdota poco conocida de sus inicios como futbolista profesional, cuando apenas tenía 17 años y recién regresaba del Mundial Sub-20 de Holanda. En ese momento, su representante le comunicó que Independiente planeaba cederlo a San Martín de San Juan, pero el joven delantero decidió quedarse en Avellaneda para pelear por un lugar en Primera.

El exjugador recordó la incertidumbre de aquellos días, marcada por la llegada del nuevo técnico, Julio Falcioni. “Típica que vos sos pendejo y estás como... prueba a ver qué va a pasar”, contó entre risas, recordando que incluso después de su debut en Primera, no tenía asegurado su lugar en el plantel.

Todo cambió durante la pretemporada en Luján, cuando Falcioni le ofreció la camiseta número 10. Agüero pensó que sería suplente, pero finalmente recibió la titularidad y la chance de portar el emblemático dorsal.

Entre risas, recordó también la reacción de su padre, que no podía creer la noticia: “Callate, mentiroso, ¿qué te va a decir que te va a dar la 10?”, le dijo su viejo. Pero al día siguiente, el Kun confirmó que efectivamente sería el nuevo número 10 de Independiente.