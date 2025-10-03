El Congreso de Deporte Inclusivo, organizado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, abrió este jueves su primera jornada en el Centro de Convenciones de San Juan con una participación que superó las expectativas. Más de 1.000 personas asistieron a charlas, talleres, clínicas y una feria vinculada al deporte adaptado y la inclusión.

“La devolución que estamos recibiendo hasta ahora es muy positiva: felicitaciones y pedidos de que el año que viene volvamos a repetirlo", comenzó Julián Suraci, director de Políticas Educativas e Inclusivas, en diálogo con Canal 13. "Vamos tomando todos esos detalles para que la próxima edición sea aún mejor”, expresó.

La primera jornada no solo reunió a docentes, estudiantes, profesionales de la salud y deportistas, sino que también permitió intercambiar experiencias sobre la práctica deportiva inclusiva en distintos contextos.

“La gente participó activamente en los talleres, las clínicas deportivas y recorrió la feria. Ese contacto directo es muy valioso porque el deporte inclusivo se vive y se aprende también en el hacer”, destacó Suraci.

La expectativa ahora está puesta en la segunda jornada del congreso, que se realizará este viernes, con la presencia de figuras destacadas del deporte nacional, entre ellas Paula “Peque” Pareto, campeona olímpica y médica traumatóloga.

“La Peque es la representación perfecta de lo que buscamos transmitir en este congreso, porque combina el deporte con la educación", señaló. “Mientras entrenaba para ser medallista olímpica, estudiaba Medicina, una carrera exigente que demanda mucho tiempo y esfuerzo”, mencionó Suraci. Por ello subrayó: "Es un gran ejemplo para los jóvenes que a veces se desmotivan por no aprobar una materia y piensan en abandonar los estudios”.

“Ella demuestra que es posible estudiar y perseguir un sueño deportivo al mismo tiempo. Es la frutilla del postre para coronar este congreso”, agregó.

Además del deporte inclusivo, el congreso aborda temas vinculados a la salud integral. Este viernes, la programación comenzará con un panel sobre salud mental a las 9:30 y continuará a las 12 con la participación de Sergio Verón, reconocido especialista en actividad física, alimentación saludable y prevención de la obesidad.

“Tener a personalidades como Sergio Verón en la mañana y a la Peque Pareto por la tarde enriquece el encuentro, porque muestran distintas aristas de lo que implica el deporte inclusivo: no solo es rendimiento, también es bienestar, hábitos saludables y educación”, destacó Suraci.