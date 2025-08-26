La violencia en el fútbol sanjuanino volvió a quedar en el centro de la escena tras un grave episodio ocurrido el pasado fin de semana en la cancha de Villa Obrera, donde un simpatizante del club local agredió con un pedazo de block al árbitro asistente Sebastián Fernández, quien sufrió una lesión en la espalda.

El hecho generó un fuerte repudio por parte de la Asociación de Árbitros de San Juan, cuyo presidente, Sebastián Preziosa, expresó su preocupación por la reiteración de este tipo de ataques. “Repudiamos lo ocurrido el fin de semana con un colega nuestro. Están matando al fútbol sanjuanino y los dirigentes tienen que tomar cartas en el asunto”, sostuvo en declaraciones públicas.

Preziosa remarcó que la Liga Sanjuanina de Fútbol tiene la responsabilidad de aplicar sanciones ejemplares y garantizar que las familias puedan volver con tranquilidad a las canchas. “Se están zanjando sanciones graves y es el camino para limpiar un poco el fútbol sanjuanino. La Liga hoy tiene la responsabilidad de sacar a los violentos para recuperar el fútbol como siempre lo fue”, afirmó.

El dirigente también advirtió que la situación de inseguridad se agrava por el difícil contexto económico que atraviesan los clubes. “No están ajenos a lo que pasa en el país. La situación económica no es buena y no pueden afrontar tanta cantidad de policías porque lo pagan ellos. Creo que se hace el esfuerzo entre todos, pero todos los fines de semana hay un incidente”, explicó.

Finalmente, Preziosa alertó sobre el impacto que puede tener la violencia en la convocatoria a los estadios: “Si esto sigue así, la poca gente que va a ver fútbol va a dejar de ir y a los clubes no les va a ser rentable”.