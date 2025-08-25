El talento muchas veces pasa a segundo plano por los requerimientos económicos. Este es el caso del piloto sanjuanino Facundo Mora, quien es uno de los futuros prometedores en el motociclismo de la provincia, pero que necesita de apoyo para poder continuar desplegando su talento. Actualmente corre en la categoría Latin America Cup Talent, que es la telonera y que tiene el apoyo del MotoGP. Mora dialogó con Canal 13 San Juan, donde comentó que este fin de semana la fecha será en el Autódromo del Villicum.

A partir del jueves, el Villicum volverá a tener actividad motor, pero en este turno le toca a las motos, con la quinta y sexta fecha del campeonato Latin America Cup Talent, donde participarán tres sanjuaninos. “Actualmente estamos primeros en el campeonato, aunque con inconvenientes financieros para poder competir”, mencionó Mora.

El joven de 19 años comentó que en principio no iba a correr. Abandonó luego de su excelente participación en las fechas desarrolladas en las Termas de Río Hondo, donde estuvieron en la previa del MotoGP. Allí, el sanjuanino quedó primero y segundo en las dos fechas disputadas, pero por problemas de dinero tuvo que bajar los brazos. “Llegamos a un acuerdo para esta fecha con quienes manejan la categoría y nos dejaron correr acá en San Juan”.

El costo por la temporada en la categoría es de $30.000 dólares, una suma exorbitante para el sanjuanino. “Quiero intentar dar lo mejor en esta carrera, para poder visibilizarme y que de esa forma ver si me pueden ayudar”, concluyó.