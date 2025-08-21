La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció este jueves la descalificación de Independiente de Avellaneda (Argentina) y Universidad de Chile (Chile) de la Copa Sudamericana 2025, tras los graves incidentes ocurridos la noche del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América. Los hechos de violencia, que involucraron enfrentamientos en las tribunas y agresiones que obligaron a interrumpir el encuentro, fueron el eje de la decisión disciplinaria.

En un comunicado oficial, el organismo informó que, como consecuencia inmediata, Alianza Lima (Perú) será promovido directamente a la fase de semifinales del certamen. Además, ambos clubes quedaron excluidos de todas las competencias organizadas por CONMEBOL —Libertadores y Sudamericana— durante las temporadas 2026 y 2027, aun si lograsen clasificarse a través de sus ligas locales.

Otra de las sanciones impuestas afecta al propio estadio de Independiente. El Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini no podrá ser utilizado para albergar partidos de torneos internacionales por tiempo indefinido, hasta tanto se evalúe nuevamente el cumplimiento de las condiciones de seguridad, infraestructura y normativa exigidas por la confederación.

CONMEBOL subrayó en su resolución que mantiene un “compromiso con la integridad deportiva, la seguridad de los espectáculos y el respeto irrestricto a las normas”, y advirtió que “hechos de violencia, indisciplina o incumplimiento reglamentario no serán tolerados bajo ninguna circunstancia”.