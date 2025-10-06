La emoción del "Nolo" Romero tras coronarse en el Mundial de Clubes

El Estadio Aldo Cantoni vivió una fiesta del hockey sobre patines que tuvo a los equipos de máximo nivel en el mundo rodando por el parqué en el Mundial de Clubes 2025. En este nuevo formato, se dividieron los equipso por zonas y posteriormente, se disputaron las semifinales y este domingo la gran final que enfrentó al Sporting de Portugal y al Barcelona de España. La victoria fue para los portugueses por 3 a 2, que tiene a tres sanjuaninos dentro de su plantel. Su capitán, Gonzalo “El Nolo” Romero, expresó su emoción por el campeonato obtenido.

El oriundo de la Colonia de Richet Zapata relató que “es una emoción muy grande poder disfrutar del Mundial de Clubes. Hicimos mucho sacrificio y un gran esfuerzo para venir. Habíamos tenido una semana muy difícil, con muchos partidos y esto tiene un sabor muy especial. Ahora a descansar y disfrutar”.

En la fase de grupos, el Sporting perdió contra Barcelona por 3 a 1, por lo que denominó una “revancha a ese partido. Fue diferente porque las finales son partidos aparte. Empezamos de menos a más. Lo plasmamos de la mejor manera y pudimos llevarnos en titulo que queríamos. Es el primer titulo de estos y estamos muy felices por eso”, concluyó Romero.

Un mendocino y el Cantoni

Facundo Navarro es un jugador mendocino surgido de la cantera del Club Petroleros de la vecina provincia y se emocionó al recordar que su sueño era jugar y ganar un titulo como este en el Estadio Aldo Cantoni. “No tengo muchas palabras, estoy por llorar. Tengo la piel de gallina porque tenía cinco años cuando vine acá por primera vez y veía todo tan grande, tan inalcanzable, era un sueño”, dijo.

“Hoy estar acá jugándolo y cumpliendo ese sueño es algo que no se puede describir. Este titulo es el primero del club en esta competencia, entonces ser los primeros en ganarlos es super importante. A nivel personal también porque me fui a Europa y llegué al Sporting a los 16 años. Hoy ganarlo es algo que no tiene explicación”, concluyó.