La emoción del club Valenciano por participar del Mundial de Clubes

Este miércoles 1 de octubre comienza el Mundial de Clubes de hockey sobre patines en la provincia, precisamente en el Estadio Aldo Cantoni. Valenciano y Olimpia son los dos equipos sanjuaninos que representarán a la provincia. El DT de la barraca, Diego Sánchez, habló en Canal 13 sobre la emoción de los jóvenes de Valenciano en disputar esta importante competencia y codearse con figuras como lo son los jugadores del Barcelona o el Sporting de Portugal.

Sánchez expresó que “los chicos en estas últimas semanas han estado entrenando con mucha motivación de lo que les va a tocar vivir. Están muy ansiosos pero yo les digo que lo más importante es que disfruten. Tienen que tomarlo con más calma, disfrutar y estar orgullosos de que están entre los mejores equipos del mundo”.

“Todo equipo que va a participar siempre va con las expectativas muy altas, el deseo es llegar lejos. En este caso tenemos que ver las realidades de los equipos también, el profesionalismo que tienen los equipos de Europa y es otro nivel, pero siempre hay que jugarlo con la intención de ganar”.

Por último, habló sobre el semillero de San Juan que tiene mucha influencia a lo largo de todo el mundo, destacando que los jugadores sirven muchas veces como promoción de esta disciplina en otros países. “Hace un par de semanas hicieron un campeonato en Brasil y fueron muchísimos chicos de acá de San Juan como refuerzos de equipos”, concluyó.