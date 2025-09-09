La Selección Argentina enfrenta este martes a Ecuador desde las 20 en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para este compromiso, el entrenador Lionel Scaloni decidió dar descanso a Lionel Messi, quien regresó a Inter Miami, y presentó un equipo alternativo con varias modificaciones respecto al triunfo 3-0 frente a Venezuela en el Monumental.

En la defensa habrá cambios obligados: Cristian “Cuti” Romero está suspendido y será reemplazado por Leonardo Balerdi, mientras que Gonzalo Montiel ocupará el lugar de Nahuel Molina. Por su parte, Nicolás Tagliafico vuelve a la titularidad por el sector izquierdo.

En el mediocampo también hay movimientos. Alexis Mac Allister ingresará por Thiago Almada, quien arrastra una molestia y no será arriesgado. Junto a él estarán Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, piezas fijas del esquema.

La delantera presenta novedades. Lautaro Martínez, autor de un gol ante la Vinotinto, será titular desde el inicio. Además, Giuliano Simeone le ganó la pulseada a Julián Álvarez y Nicolás González ocupará el lugar de Franco Mastantuono, aportando velocidad y profundidad en ataque.

Formación confirmada de la Selección Argentina vs. Ecuador

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.