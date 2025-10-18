El Gran Premio de Estados Unidos marcará una de las citas más esperadas del calendario 2025 de la Fórmula 1, y los fanáticos argentinos ya ajustan sus relojes para seguir la acción desde Austin, Texas. Según confirmó la organización, la clasificación se llevará a cabo este sábado a las 18:00 (hora de Argentina), momento en el que los pilotos buscarán asegurar su mejor posición de largada para la carrera del domingo.

La actividad en el Circuito de las Américas (COTA) promete emociones fuertes, con una pista que combina rectas largas, curvas rápidas y un sector técnico que pondrá a prueba tanto la potencia de los motores como la habilidad de los conductores. El evento llega en una fase decisiva del campeonato, con varios equipos peleando por los puntos que podrían definir el título.

Los entrenamientos libres se desarrollaron a lo largo del viernes, mientras que la clasificación del sábado servirá de antesala a la competencia principal del domingo. La carrera también se podrá seguir en vivo por Star+ y Fox Sports, plataformas que transmitirán todo el fin de semana de Fórmula 1 para el público argentino.