La suerte está echada. A matar o morir. Y con los tapones de punta. Así San Martín de San Juan saldrá a disputar la final del Reducido de la Primera Nacional que otorga el segundo ascenso a la elite del fútbol argentino. Del otro lado estará Gimnasia de Mendoza, un equipo que fue de menor a mayor, sobre todo en la fase de eliminación. Desde las 17hs se acelerarán los latidos y será el inicio del momento de la vedad, en cancha neutral y con ambas parcialidades en las tribunas del estadio de Belgrano de Córdoba. La previa, la podés vivir por la pantalla de Canal 13 con los enviados especiales.

No sólo será una final por el sueño del ascenso, sino que tendrá un gusto adicional porque son habrá clásico cuyano. Si bien el Lobo no es clásico del Verdinegro, la rivalidad deportiva de las dos provincias le dan esa calificación al choque de esta tarde.

Por el lado sanjuanino, sorprendió la noticia de la baja de uno de los pilares del equipo: Santiago López García, confeso hincha de Gimnasia de Mendoza y club al que le pertenece el pase, decidió bajarse del plantel Verdinegro. Gran dolor de cabeza y sorpresa para Antuña a 48hs del partido. Pero San Martín se sobrepuso a cada baja que tuvo a lo largo del campeonato, porque el equipo funcionó pese a las individualidades. La buena noticia es la recuperación del goleador Nazareno Funez tras haber sido intervenido quirúrgicamente de una apendicitis.

Gimnasia no tiene el equipo confirmado y Nazareno Solís, ex Boca Juniors y U de Chile, podría ser baja, ya que no se encuentra a pleno en lo físico. De esta forma, la delantera podría continuar con Gastón Espósito desde el inicio.

El entrenador del Lobo con pasado Verdinegro

La llegada del DT Ezequiel Medrán le dio vitalidad a Gimnasia de Mendoza. Desde entonces empezó una racha de victorias y se hizo fuerte, dándole juego e identidad al Lobo. Pero Medrán es un conocido de San Martín.

Luego de no tener el rodaje necesario en Boca Juniors, el arquero que era suplente de Roberto Abbondanzieri, fue decido a clubes y así es como llegó a San Martín. El Verdinegro había ascendido y era una buena oportunidad para quedarse en la categoría. Finalmente y con Medrán en el arco, los de Concepción volvieron a descender a la B Nacional.

Canal 13 en Córdoba

Canal 13 San Juan le hace el aguante al Verdinegro y estará transmitiendo en vivo desde las afueras del estadio de Belgrano de Córdoba, lugar de la final.

Con los hinchas y simpatizantes de San Martín, el canal de noticias de San Juan estará contando cada detalle y cómo se vive el encuentro que será parte de la historia del fútbol argentino.