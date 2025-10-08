Uno de los 25 sanjuaninos que correrán este fin de semana en el Autódromo El Zonda “Eduardo Copello” es Nicolás Peralta, un joven que debutará en esta pista ya que, no tuvo la posibilidad anteriormente de correr en este lugar. El mítico circuito volverá a escuchar a los motores rugir tras seis años de no haber tenido actividad oficial. Es por ello que, los pilotos se preparan debido a que es una pista que no ha sido tratada ni mantenida durante mucho tiempo, lo que podría presentar un riesgo y un “sabor adicional” a la carrera.

El joven sanjuanino habló sobre cómo se está preparando para la carrera y mencionó que su objetivo principal es estar lo más arriba posible debido a que está en condiciones de pelear por el primer puesto del Zonal Cuyano, categoría en la cual está desplegando su talento. “Estoy detrás del puntero Pablo Paladini, entonces estamos dejando todo en los entrenamientos para llegar al 100% para la carrera. La carrera pasada la ganamos, entonces venimos con ese envión para tratar de seguir por el mismo camino”, expresó.

Peralta mencionó que nunca corrió en El Zonda, por lo que será una experiencia nueva y desafiante debido a las dificultades que tiene este circuito, sumado al calor que está pronosticado. “Nunca he corrido. Me acuerdo de una carrera de karting que estuvo la posibilidad pero no vine. Este viernes tenemos tres tandas de entrenamiento entonces hay que ver como se encuentra la pista”, agregó.

“Vamos a agarrar una pista muy sucia. Tengo entendido que la gente de APAC va a limpiar la pista, pero después de tantos años sin actividad, se encuentra más sucia de lo normal. Lo ideal es salir sobre el final porque lo autos que van delante te limpian el camino”.

Por último, habló sobre si situación particular y una preocupación en todo el mundo motor por parte de los pilotos. La situación económica no es la ideal, entonces muchos pilotos deben abandonar sus sueños por falta de apoyo económico en un deporte que es costoso. “La gente está complicada. El Zonal Cuyano no tiene tanta difusión ni llegada como otras categorías, entonces es complicado poner su dinero para sponsors”, concluyó.