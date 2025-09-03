La Liga Albardón-Angaco afronta un desafío histórico en la final de la Copa País. Este miércoles, a las 21 horas, el conjunto sanjuanino se medirá con la Liga de General Alvear, en el estadio de Pacífico, en el primer partido de la llave que definirá al campeón regional.

El director técnico Ricardo Molina mostró su optimismo en la previa: “Vamos con confianza, con esperanza y con que nos salga todo bien”, señaló en diálogo telefónico. Al mismo tiempo, reconoció la jerarquía del rival, pero sostuvo que su equipo está listo para competir: “Vamos a enfrentar a un equipo bueno, con bastante jerarquía. Pero nosotros tenemos nuestras armas, vamos a representar a San Juan de la mejor manera posible”.

Molina destacó el trabajo realizado en la conformación del plantel: “Hemos acertado en la elección de los jugadores. Tenemos dos arqueros de gran nivel, una defensa sólida, un mediocampo con muy buenos futbolistas y delanteros que llegan con confianza”. Y agregó que, tras un inicio con dificultades, el grupo logró consolidarse: “Nos ha costado encontrar el equipo al principio, pero ya nos hemos afianzado bien”.

La serie se definirá el próximo 10 de septiembre en Albardón, donde el equipo sanjuanino buscará cerrar la final en condición de local. “Hoy tenemos que hacer un buen partido, ser inteligentes, porque después tenemos la vuelta en San Juan”, remarcó el entrenador.

Con el recuerdo fresco de haberse coronado en la fase provincial, el técnico transmitió un mensaje de continuidad y ambición: “Salimos campeones en la zona de San Juan y le dije a los chicos que esto continúa. Si tenemos suerte queremos seguir avanzando y poder llegar a la plaza de la Copa Argentina”, concluyó.