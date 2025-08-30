La Liga Sanjuanina de Fútbol suspendió los partidos por mal clima
La decisión se tomó por seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y público, considerando el estado de las canchas y las recomendaciones de Protección Civil.
Debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a gran parte de la provincia, la Liga Sanjuanina de Fútbol informó la suspensión de todos los partidos de Primera A y Primera B, tanto en Cuarta como en Primera división, previstos para el sábado 30 y domingo 31 de agosto.
La decisión se tomó por seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y público, considerando el estado de las canchas y las recomendaciones de Protección Civil.
Los partidos de Primera A se reprogramarán para el martes 2 de septiembre, manteniendo los horarios: Cuarta división a las 14:00 y Primera división a las 16:00.
La fecha 8 del campeonato comenzó este viernes en Villa Krause, donde Unión venció 2 a 1 a Aberastain, consolidándose como único puntero del torneo. Eduardo Ortiz abrió el marcador para Aberastain, mientras que Luciano Riveros y Santiago Ceballos marcaron para Unión, que estira su liderazgo y presiona a sus perseguidores.
La Primera B también se verá afectada, con todos los encuentros de Cuarta y Primera división suspendidos. Desde la Liga se recomienda a clubes, delegados y público mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer nuevas fechas y horarios de reprogramación.
Entre los partidos suspendidos figuran:
- Marquesado vs Villa Obrera / Árbitro: Eduardo Prior
- Árbol Verde vs Juventud Zondina / Árbitro: Enzo Gómez
- San Lorenzo vs López Peláez / Árbitro: Sergio González
- Alianza vs 9 de Julio (Estadio del Bicentenario) / Árbitro: Leonardo Torres
- Atenas vs Trinidad / Árbitro: Sebastián Fernández
- Carpintería vs Peñarol / Árbitro: Martín Rivero
- Sarmiento vs Sportivo Rivadavia / Árbitro: Emilio Salinas
- Minero vs Desamparados (cancha Juventud Unida) / Árbitro: Rubén Riveros