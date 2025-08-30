Debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan a gran parte de la provincia, la Liga Sanjuanina de Fútbol informó la suspensión de todos los partidos de Primera A y Primera B, tanto en Cuarta como en Primera división, previstos para el sábado 30 y domingo 31 de agosto.

La decisión se tomó por seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y público, considerando el estado de las canchas y las recomendaciones de Protección Civil.

Los partidos de Primera A se reprogramarán para el martes 2 de septiembre, manteniendo los horarios: Cuarta división a las 14:00 y Primera división a las 16:00.

La fecha 8 del campeonato comenzó este viernes en Villa Krause, donde Unión venció 2 a 1 a Aberastain, consolidándose como único puntero del torneo. Eduardo Ortiz abrió el marcador para Aberastain, mientras que Luciano Riveros y Santiago Ceballos marcaron para Unión, que estira su liderazgo y presiona a sus perseguidores.

La Primera B también se verá afectada, con todos los encuentros de Cuarta y Primera división suspendidos. Desde la Liga se recomienda a clubes, delegados y público mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer nuevas fechas y horarios de reprogramación.

Entre los partidos suspendidos figuran: