La psicología para un deportista como para el cuerpo técnico en el desarrollo del deporte es una pata más de la mesa, que por el momento está quebrada. En San Juan, no hay muchos ejemplos de clubes que incorporen como equipo de trabajo la figura del psicólogo deportivo. La magister en esta materia, Isabel Galleguillo, dialogó con CANAL 13 y destacó la importancia de esta figura para la evolución exitosa de un deportista.

La profesional habló sobre la violencia en el mundo deportivo y dijo que “en estos temas hay que trabajar desde lo intra e interdisciplinar. Es algo que debe ser tratado con todos los actores que participan en la actividad, como lo son los jugadores, familias, padres, hinchada, entrenadores y dirigentes”.

Recalcó que el trabajo del psicólogo deportivo es fundamental, “pero no estamos incorporados puntualmente como una parte más del cuerpo técnico. Hay preparadores físicos, médicos, masajistas, kinesiólogos, pero no psicólogos deportivos”. Actualmente, estos especialistas tienen intervenciones en casos puntuales dentro de los clubes o con situaciones particulares. “Nuestro desafío en San Juan es instaurar la psicología del deporte en los clubes”.

Por último, agregó que “estamos viendo en el mundo actual muchas situaciones de explosión y falta de control emocional, por lo que termina afectando también a la persona y se relaciona a veces con la violencia en el deporte”. Concluyó con un mensaje para los padres, haciendo foco en acompañar a sus hijos. “Deben ser referentes, como padre, hay que acompañar al chico. Hay que ser coherentes con lo que decimos y hacemos”.