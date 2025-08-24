El pasado sábado, Los Pumas derrotaron por 29-23 a los All Blacks en Buenos Aires, marcando la primera victoria del seleccionado argentino frente a Nueva Zelanda en territorio local y la cuarta en la historia del enfrentamiento entre ambos equipos. El encuentro se caracterizó por la intensidad física, el contacto permanente y la falta de espacios para los backs, donde ni el tradicional haka intimidó a los locales.

La prensa neozelandesa reconoció la superioridad argentina. El portal Stuff tituló: “Los All Blacks, indisciplinados, sufren su primera derrota ante Los Pumas en Argentina”, mientras que 1News destacó que “una Argentina inspirada venció por primera vez en su estadio a los All Blacks, pero la mala disciplina de los visitantes, reflejada en tres tarjetas amarillas, les costó cara”. El New Zealand Herald también subrayó el carácter histórico del triunfo argentino.

El desempeño de Los Pumas reflejó una mejora respecto al partido anterior en Córdoba. La solidez mostrada permitió imponerse ante el considerado mejor equipo del mundo, completando así la lista de victorias ante todas las potencias del “Tier 1” del rugby mundial, que incluye a Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Escocia, Francia, Gales, Inglaterra, Irlanda e Italia.

Históricamente, Los Pumas habían conseguido triunfos ante Gales (1968), Escocia (1969), Irlanda (1970), Australia (1979), Francia (1985), Italia (1989), Inglaterra (1990) y Sudáfrica (2016), consolidando este último partido ante los All Blacks como un hito en la historia del rugby argentino.

El capitán Julián Montoya celebró la victoria destacando el trabajo en equipo y la entrega en cada jugada: “Pusimos el cuerpo en cada partido. A veces sale mejor y otras peor, pero siempre nos quedamos en la pelea. Estoy orgulloso del equipo y de todo el apoyo que hay detrás”. Montoya también resaltó la emotividad del partido para Nahuel Tetaz Chaparro, quien disputó su último encuentro con la camiseta nacional.