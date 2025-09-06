En la octava fecha del Torneo Proyección de la AFA, San Martín visitó a Aldosivi en Mar del Plata y obtuvo una victoria de vital importancia. El único tanto del partido fue marcado por Rodrigo Nieva a los 38 minutos del primer tiempo, lo que le permitió al Verdinegro imponerse por 1-0 y llegar a 12 puntos en la tabla.

Con ese triunfo, el equipo dirigido por Mauricio Fernández se colocó en el séptimo lugar de la Zona B, alcanzando por el momento la zona de acceso a los octavos de final del certamen. Este resultado es significativo para los sanjuaninos, que buscan repetir o superar la actuación del torneo anterior, cuando llegaron hasta los cuartos de final.

el próximo desafío de San Martín será como local frente a Vélez, que actualmente se encuentra al fondo de la tabla con apenas cuatro puntos y sin triunfos en lo que va del certamen.

Este triunfo reimpulsa al Verdinegro en su carrera por clasificar, al mismo tiempo que evidencia la irregularidad de Aldosivi, que continúa sin consolidarse en el certamen. En la próxima fecha, San Martín buscará reafirmar su posición de clasificación ante Vélez; un resultado positivo le permitiría afianzar su ingreso al playoff y fortalecer su ilusión en el Torneo Proyección.