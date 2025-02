La revancha de Matías con la Vuelta a las Altas Cumbres de Córdoba

El joven ciclista Matías Castro irá por su revancha este fin de semana. El pedalero volverá a correr la Vuelta a las Atlas Cumbres de Córdoba, competición que el año pasado no pudo terminar. En una charla con el programa Buen Día Día, el deportista sanjuanino contó que se viene preparando desde noviembre para esta fecha importante en su calendario.

"Muy contento porque es una carrera que es muy linda. Yo en lo particular no la he podido terminar todavía, así que voy con esa espina calvada", expresó Castro.

La vuelta es muy exigente, por sus pronunciadas cumbres y bajadas, además la duración promedio de la carrera es de 4:30. A pesar de ello, Matías eligió competir en la categoría gravel de 120 kilómetros, que es la más exigente, ya que la anterior es la de 82 kilómetros.

El ciclista sanjuanino no será el único pedalero de la provincia en competir. Varios ciclistas serán de la partida, algunos compitiendo por primera vez y otros por tercera, cuarta y quinta vez. “Igual todos los que vamos a ir a competir estamos con los nervios como si fuera la primera vez”, confesó.

Matías comentó que la carrera exige mucha resistencia, por lo que se viene preparando intensamente de cara a la competición del fin de semana del sábado 22 y domingo 23 de febrero. “Tiene una subida muy larga de más de 30 kilómetros, es la gran dificultad que tiene la carrera”, analizó el joven deportista de la provincia.

En cuanto al calendario oficial sanjuanino, Matías comentó que competirá en todas las competiciones posibles en la provincia. Cabe recordar, que la Asociación Sanjuanina Ciclista ya publicó el calendario para el 16 de marzo. Además, el joven pedalero participará de la Vuelta a Mendoza, la cual constará en esta edición de tres etapas.