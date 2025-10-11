La Selección Argentina venció por 1-0 a Venezuela en un amistoso que se disputó en Miami. La Scaloneta fue superior a la Vinotinto, en casi todo el trámite del encuentro, pero se quedó corta con el resultado.

El gol llegó de la mano del sello de este equipo: juntando pases. A los 31' Giovani Lo Celso finalizó de gran manera una vistosa jugada que significó la apertura del marcador, y finalmente, el tanto del encuentro.

A pesar de crear una gran cantidad de oportunidades de peligro, la Albiceleste sufrió su falta de efectividad en el último tramo, pero principalmente se topó con la figura del partido: el arquero venezolano, José Contreras.

De todos modos, fue un encuentro que el técnico Lionel Scaloni aprovechó para probar jugadores como Marcos Senesi y Nico Paz, quienes jugaron los 90'. Además, el oriundo de Pujato y su cuerpo técnico ensayaron con distintos dibujos tácticos. Esto es importante dada la proximidad con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El próximo encuentro de la Selección Argentina, en esta gira de dos partidos amistosos, será el martes 14 de octubre a las 21 en Miami. Si bien estaba previsto que este compromiso se dispute en Chicago el lunes 13 de octubre, este viernes se produjo una modificación.

El encuentro se realizará en el Chase Stadium, el estadio donde hace de local el Inter Miami. Con este cambio, el equipo dirigido por Lionel Scaloni permanecerá durante toda la concentración en la ciudad donde Lionel Messi y Rodrigo de Paul juegan cada fin de semana.

Además, esto le permitirá a Messi jugar este sábado a las 20.30 en el choque de Inter Miami ante Atlanta United y luego sumarse para el amistoso del martes. El capitán fue desafectado este viernes para el partido ante Venezuela.