El año futbolístico de la Selección Argentina entra en su recta final y el equipo de Lionel Scaloni ya tiene definida su última presentación internacional del 2025. Finalmente, y pese a los esfuerzos de la AFA por concretar un segundo encuentro, la Albiceleste disputará un solo amistoso, el 14 de noviembre frente a Angola, en Luanda, la capital del país africano.

La lista de convocados se dará a conocer en los próximos días y, según trascendió, Lionel Messi volverá a encabezar el plantel, acompañado por varios referentes y nuevas caras. Scaloni aprovechará la gira para probar jóvenes talentos que comienzan a perfilarse como parte del recambio generacional.

Entre los posibles convocados aparecen Claudio “Diablito” Echeverri, Franco Mastantuono y Nico Paz, además de Julio Soler y Gianluca Prestianni, figuras destacadas del último Mundial Sub 20, quienes podrían tener su debut con la Mayor.

El entrenador también mantendrá la búsqueda de variantes en el lateral izquierdo, donde ya ensayó con Nicolás González, además de los habituales Tagliafico y Acuña. En tanto, el zurdo del Bournemouth se perfila como otra opción. En ataque, Prestianni, jugador del Benfica, podría ofrecer desequilibrio y frescura, en una función similar a la que tuvo Thiago Almada en su irrupción.

El cuerpo técnico sigue de cerca a varios futbolistas en Europa, entre ellos Ezequiel “Equi” Fernández, quien atraviesa un gran momento en el Bayer Leverkusen, aunque una lesión ligamentaria lo marginará entre seis y siete semanas. También están bajo observación Valentín Barco, Joaquín Panichelli y José Manuel López (Palmeiras), que se perfila como el tercer delantero del plantel.

Los entrenamientos comenzarán el 10 de noviembre en España, posiblemente en Elche, donde el seleccionado trabajará hasta el jueves 13. Desde allí viajarán a Luanda para disputar el amistoso ante Angola el 14 de noviembre. Tras el partido, Messi y algunos referentes serán liberados, mientras que el resto del grupo volverá a Alicante para continuar con los entrenamientos hasta el 18 de noviembre, antes del cierre definitivo del año para la campeona del mundo.