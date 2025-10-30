El equipo sanjuanino de futsal se alista para un importante desafío: el Primer Torneo Nacional de Selecciones de Argentina de Mayores que se celebrará en Posadas, Misiones, del 4 al 9 de noviembre. La delegación local, organizada por el Consejo Federal de Futsal (CFF), buscará dejar en alto el nombre de la provincia.

Bajo la dirección técnica de Matías Illanes, el conjunto se prepara intensamente para la competición. "En la provincia tenemos un buen nivel y jugadores que han competido en torneos nacionales", aseguró Illanes, destacando la calidad de su plantel.

Un equipo con experiencia nacional

La plaza para este Nacional fue obtenida en torneos anteriores, cuando el técnico era Hernán Vegas y se logró la representación de la Región Cuyo. Matías Illanes subraya que la base del equipo cuenta con roce en competiciones de alto nivel: "Recordemos que se ha jugado un Federal A, donde jugó Alianza y Huarpes en el Estadio Aldo Cantoni. En ese torneo el equipo de Alianza sostuvo la categoría, Huarpes desciende. Por lo que tenemos varios jugadores que han jugado a nivel nacional otros tipos de torneos, más otros que hemos ido sumando, tenemos confianza de que nos va a ir bien", explicó el DT.

Preparación al límite

Con el fin de asegurar la mejor preparación posible, la Liga Sanjuanina de Futsal suspenderá la fecha de su torneo local la próxima semana, liberando a los jugadores para concentrarse de lleno en la Selección.

Los entrenamientos son exigentes: la Selección Sanjuanina se reúne generalmente a la hora de la siesta, sumando esto a las prácticas que cada jugador mantiene con sus respectivos clubes por la noche, llegando a completar cuatro o cinco sesiones de entrenamiento al día.

El objetivo principal de Illanes para el torneo es claro y enfocado en el crecimiento del equipo: "El objetivo es que los jugadores siembren la confianza de que pueden competir y ganar".