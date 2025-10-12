En un encuentro picante, los pibes de la selección sub 20 de Argentina fueron superiores a México y le ganaron 2 a 0. De este modo, pasaron a la semifinal del mundial sub20 y se enfrentará a Colombia.

La albiceleste es una de las favoritas a llevarse el titulo y el camino es el acertado. Esto se debe a que volvió a ganar en un partido difícil y picante.

Los goles fueron de la mano de Maher Carrizo y Matero Silvetti. Lo álgido del encuentro fueron la cantidad de tarjetas amarillas que sacó el árbitro marroquí, sobre todo en los últimos minutos del partido ya que el seleccionado mexicano se volvieron erráticos y las faltas llevaron a dos expulsiones.

El próximo partido de la selección será ante Colombia que ganó 4 a 0 al local Chile en la fase de octavos de final.