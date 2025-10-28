La temporada de ciclismo ya tiene lugar y fecha de inicio; mirá los detalles

Este domingo 2 de noviembre, el departamento Sarmiento será escenario del inicio de la temporada de ruta de la Federación Ciclista de San Juan, una competencia que marca el comienzo del calendario deportivo más esperado por los fanáticos del pedal. La largada oficial será desde Media Agua, con un circuito que recorrerá distintos puntos del departamento y culminará en la zona alta de Pedernal, uno de los paisajes más emblemáticos del sur sanjuanino.

El periodista sarmientino Polo Quiroga adelantó detalles del evento: “Este domingo se da inicio a la temporada de ruta aquí en nuestro departamento. El circuito pasará por Tres Esquinas, Cochagual, Colonia Fiscal y después tomará hacia el oeste por la ruta 153. El final será en lo más alto de Pedernal, una etapa muy dura, sobre todo en los últimos kilómetros”, señaló.

La concentración de los equipos será a las 10:30 en la Plaza Dominguito, mientras que la largada oficial está prevista para las 11 de la mañana. Quiroga destacó además la importancia de que el sur de la provincia sea sede del arranque de la temporada.

“Por suerte empieza la temporada, que tuvo algunos vaivenes para su inicio. Y qué mejor que hacerlo en el sur, donde el ciclismo es una verdadera pasión. Es un deporte muy característico del verano sanjuanino”, expresó.

El periodista recordó que Sarmiento ha ganado protagonismo en los últimos años dentro del calendario ciclístico provincial. “El año pasado se realizaron dos etapas de la Vuelta a San Juan aquí en el departamento, y también pasó el Giro del Sol. A los ciclistas les encantó el tramo de Pedernal, por eso eligieron nuevamente ese final tan exigente y pintoresco”, explicó.

La jornada promete convocar a gran cantidad de público a lo largo del recorrido. “Seguramente van a llegar de a uno, porque es una zona muy dura. Pero el paisaje y el acompañamiento de la gente hacen de esta etapa algo especial”, concluyó Quiroga.