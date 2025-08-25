Lamentablemente que un partido del fútbol sanjuanino se suspensa por un hecho de violencia, es algo que ya no sorprende a nadie. Otro episodio de estas características ocurrió este fin de semana, cuando un juez de línea fue atacado de un ladrillazo.

Todo sucedió en el marco de la 7° Fecha del Torneo Clausura, cuando se estaban enfrentando Villa Obrera y Colón en Chimbas. Cuando se estaba disputando el partido y el local perdía por 1 a 0, un hincha arrojó al campo ladrillo de importante tamaño.

El mismo terminó impactando en la espalda de uno de los jueces de línea, llamado Sebastián Fernández, el cual terminó con un hematoma y un gran dolor en la zona. Fue por este motivo que el árbitro decidió suspender el encuentro por la agresión.

Luego de esto se dirigió hasta la comisaría 30°, para realizar la denuncia formal por el hecho violento que ocurrió.