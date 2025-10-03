La recuperación del autódromo El Zonda “Eduardo Copello”, es una gran apuesta conjunta del automovilismo nacional y de la provincia. Aquel circuito enclavado en la montaña y que es considerado el mejor del país, busca estar colmado el próximo fin de semana cuando desembarque el TC2000 con el esperado regreso del trazado a la actividad, motivo por el que abrieron una promoción para la adquisición de las entradas.

El regreso a la actividad del emblemático autódromo sanjuanino se dará el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre, cuando el TC2000 empiece a hacer rugir los motores en la Quebrada de Zonda. Y esta no será la única categoría, sino que junto a la nacional, también se presentará el Zona Cuyano.

La intención es que el cerro se vea colmado de personas, como en los tiempos en los que el TC2000 era la mejor categoría del automovilismo sudamericano, junto al TC. La apuesta, pese a la caída de la convocatoria que viene sufriendo la categoría, es que sea compensada con el aliciente del regreso del mejor autódromo del país.

Como el automovilismo es un deporte que suele convocar no sólo familias, sino grupos de amigos tuercas y no tan tuercas, es que desde la organización lanzaron una promoción para abaratar el precio de las entradas y al mismo tiempo asegurar una buena presencia.

La campaña se denomina “En grupo es mejor” y la promoción es un “pack grupo” que se radica en que adquiriendo 5 entradas, se abonan 4. Esto implica que para acceder habrá un descuento equivalente.

En caso de querer comprar entradas generales para el cerro, que cuestan $25 mil cada una, adquiriendo 5 entradas se abona en total $100 mil, es decir cada una pasa a valer $20 mil.

En caso de asistir a la Tribuna Traverso, cada ticket vale $40 mil pero si se compran 5, pasan a costar $32 mil cada una. Mientras que el acceso a boxes que está en $55 mil, queda en $44 mil para el caso del 5x4.

El TC2000 este año se renovó y en pista se podrán ver las SUV y el cambio en la motorización con mayor potencia reflejado en los caballos de fuerza. Además, el Zonal Cuyano tendrá presencia sanjuanina asegurada y una de las figuras que vuelve a la actividad sólo para apreciar y disfrutar El Zonda, será Fabri Benedetti, quien supo correr en categorías nacionales y ser campeón del TC Pista, entre otras cartegorías.