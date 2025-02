Lara Centeno es una joven sanjuanina que tiene una gran pasión por el deporte. Es por ello, que desde “muy chiquita” practica vóley, y desde hace un tiempo agarró el arco de San Martín y está firme entre los tres palos. Además, de estas dos disciplinas, se organiza para ser responsable con sus estudios universitarios.

Invitada al programa Buen Día Día, la joven deportista contó que a los 6 años comenzó a practicar vóley. Desde entonces, abraza esa pasión con fuerza. Hace poco tiempo se pasó de Banco Hispano a UPCN y su posición en el campo de juego es la de líbera.

En cuanto al fútbol, si bien es una pasión nueva en su vida, no por eso le dedica menos tiempo, esfuerzo y pasión. Lara comenzó jugando en la Liga de Profesionales ADEPUS y ahí la invitaron a atajar en San Martín, ya que vieron su talento y no muchas chicas se animan a atajar.

Además de sus dos pasiones, de practicar estos dos deportes, la joven estudia bioquímica. El primer año lo hizo con mucho sacrificio, y en este 2025 encarará el segundo año de la carrera. En la mañana cursa, en la siesta aprovecha para estudiar, en la tarde entrena con el Verdinegro y en la noche con el Gremial.

"Trato de organizarme siempre para el deporte, porque para mí el deporte es lo esencial. Por eso trato de organizarme con los horarios para entrenar, para estudiar para la facultad", contó.

La joven aseguró que el deporte y la responsabilidad de estudiar se pueden complementar. "Trato de enfocarme en todo lo que hago, y como mis tiempos son tan acotados, cuando tengo que estudiar lo hago, porque después no puedo", señaló Lara. Luego expresó: “A veces tenes que dejar de salir para ponerte a estudiar, porque si no, no llegas"

Con UPCN el año pasado fue muy intenso, y más el comienzo de este 2025, con la liga nacional que se jugó en la provincia en enero. En febrero, el club le dio descanso, pero antes estuvieron entrenando en doble turno todos los días, con mucho gimnasio incluido.

Lo que sigue para el Gremial, será entrenarse para afrontar el torneo local y viajar a Santa Fe para irse preparando para la liga nacional del año que viene.

En cuanto a la actualidad de San Martín, Lara comentó que están muy entusiasmadas con los entrenamientos, poniéndose a punto para arrancar otro torneo local. La arquera juega en la primera del Verdinegro, y no tiene mucha competencia, ya que es una de las pocas arqueras con las que cuenta el club.

Cómo se organiza para hacer fútbol, vóley y estudiar

Lo que se viene para UPCN y San Martín