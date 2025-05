Las frías noches no detienen a los skaters que se juntan en el Skate Park de Capital

Mochilas y abrigos amuchaditos a un costado. Las zapas adecuadas, aunque un poco gastaditas y la valentía y la pasión por deslizarse con sus tablas por todo el Skate Park de Capital. Una noche, una tarde, una siesta y hasta una mañana de sábado cualquiera para un grupo de jóvenes que aman andar en skate.

Detrás de la Terminal, estos pibes de Capital y otros departamentos se reúnen y tienen su “Misa diaria”. Pasan el tiempo practicando de manera amateur un deporte lleno de riesgos sí, pero también de adrenalina, liberación y amistad. Así lo retrató el móvil de Canal 13 en su visita al Skate Park de Capital, que además conversó con algunos de estos pibes y pibas.

Niños que llegan acompañados por sus padres, adolescentes que se congregar a “pasar el rato” y desandar las pistas, chicas, chicos y gente con trabajos y que cursa carreras universitarias y terciarias que se dan cita cada dos días, días por medio o de lunes a lunes, se divierten en este lugar y se agilizan en esta disciplina de manera libre.

La fría noche del jueves, no detuvo a ninguno de estos pibes y pibas. Con mangas cortas y la música saturada reproducida desde un celular, los chicos y chicas realizaban piruetas y demás trucos antes las cámaras de Canal 13. Uno de los jóvenes entrevistados contó que todo aquel que ame este deporte es más que bienvenido a “hacerse amigo”

"Nos une la amistad, cualquiera que lo desee puede venir y unírsenos, es bienvenido. Siempre va a ser así, somos todos pibes muy buenos, muy amigables, se arma una linda sociedad en la que disfrutamos todos, lo que vamos haciendo con los skates", contó uno de los jóvenes skaters.

Otro de los jóvenes entrevistados valoró que muchos de los chicos comiencen a frecuentar este skate park. “Si comienzan desde chicos es más fácil después hacerlo bien”. Son conscientes de que es una disciplina que tiene sus riesgos, pero la pasión los puede. “Los más grandes siempre tratamos de aconsejas a los pibes que se suman. Les damos unos tips, pero todo con buena onda”, contó.

"Al principio es un poco complicado. Lo importante es poder caerse y poder levantarse, porque si te caes y no te levantas y no lo volves a intentarlo, no vas a poder progresar", aseveró este joven de ruluda cabellera.

El compañerismo se vive fuerte en este espacio deportivo. Los pibes y pibas disfrutan de lunes a lunes del Skate Park de Capital, deslizándose en sus skates entre piruetas y otros trucos, y, por supuesto, ninguna helada los detiene.

Mira la nota aquí: