Cada vez que los medios nacionales especializados en automovilismo elevan una encuesta o consigna acerca de cuál es el mejor autódromo del país, la respuesta de la mayoría de los lectores, usuarios y público es “El Zonda”. Y cuando se hace la misma pregunta a los pilotos, podría afirmarse que 7 de cada 10 tienen la misma respuesta. Y es que durante los últimos días se conoció que podría volver a tener actividad con una categoría nacional aunque para eso deben realizarse unas tareas. Con el correr de las horas, se conoció qué debe realizarse y eso alimentó aún más las expectativas del TC2000 vuelva a hacer rugir el autódromo “Eduardo Copello”.

Al comienzo de semana se conoció que miembros de la CDA, de la categoría TC2000, de la Secretaría de Deportes, de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo y un expiloto sanjuanino recorrieron el emblemático autódromo situado en la Quebrada de Zonda. La intención era observar las condiciones en las que se encontraba el autódromo para su habilitación y regreso al calendario de alguna categoría nacional. La principal intención es que se trabaje en el mes de septiembre y se pueda tener todo en condiciones para el mes de octubre.

Lo que incrementó aún más las expectativas de este retorno a las primeras planas del deporte motor fue que las obras que deben realizarse para dejarlo en condiciones no son muchas ni onerosas, dijeron fuentes calificadas. Es que mucho de lo que se debe hacer es reciclando y ordenando lo que hay ya en el autódromo, más allá de trabajar en electricidad, sanitarios y pintura.

Lo más significativo es la extensión de un paredón en la zona de la recta opuesta, es decir, la pieza principal existe y sólo debe extenderse un tramo más de paredón, en un lugar donde actualmente existe un alambrado. Esto es condición necesaria para garantizar seguridad.

Otra de las tareas es el armado de un guardarrail que existe y se encuentra en el autódromo, también en una zona cercana a la ya mencionada. Lo único que sucede con esta protección, es que se encuentra tirada en el lugar, quitada de su lugar.

Los muñecos de goma que fueron observados, se encuentran en buen estado y sólo deben ajustarse, algo que no demanda costos extra a lo existente.

Siguiendo con materia de seguridad, en la zona de la horquilla lo que debe realizarse es una extensión e inclinación de la leca. Ya existe leca en ese sector, pero el agregado de unos 2 metros más de leca es para reforzar la seguridad. Este tipo de piedras de pequeñas dimensiones sirve para frenar los vehículos que se salen de pista.

En la zona de “la viborita” ya cuando termina la recta principal, debe realizarse una tarea en los cerros que se encentran al costado izquierdo de la pista. Esta obra se trata de ganar unos metros de banquina para mayor seguridad también.

De hecho, la mayor parte de los trabajos son en banquina porque los muñecos deben enzuncharse en algunos lugares donde hay gomas sueltas y limpiarse los pianos, producto que en algunos sectores quedó material de banquina en pista cuando se realizó un evento de rally a fines del año pasado. Por otro lado, los guardarrail del puente a la salida del rulo tienen que tener un complemento para que quedan unificados. Es que hoy en día las vallas mencionadas se encuentran distanciadas y eso significa un riesgo para los competidores de categorías de fórmula, no así para los autos de turismo.

En síntesis, las obras que deben realizarse son menores y sólo es una tarea de voluntad más que nada para que pueda estar nuevamente El Zonda en el plano del automovilismo nacional.