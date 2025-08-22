El rugir de los motores llegará a San Juan con la Latin America Talent Cup (LATC), una competencia que busca impulsar a las nuevas promesas del motociclismo internacional. Durante cuatro jornadas, del 28 al 31 de agosto, el Circuito San Juan Villicum será el epicentro de la adrenalina, albergando la quinta y sexta fecha del calendario 2025.

El campeonato ya tuvo acción en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y en el circuito de Codegua, Chile, y ahora desembarca en tierras sanjuaninas con la expectativa de convocar a fanáticos de toda la región.

Entradas

El valor de la entrada general será de $10.000, y se podrán adquirir directamente en la puerta del autódromo durante los días de competencia.

¿Qué es la Latin America Talent Cup?

La LATC es un semillero del motociclismo mundial que brinda a pilotos de entre 14 y 22 años la posibilidad de mostrar sus habilidades en un escenario profesional. Todos compiten con motos Honda NSF250R Moto3™️ idénticas, lo que asegura igualdad de condiciones y pone a prueba exclusivamente el talento de cada corredor.

En 2025, el calendario de la LATC incluye seis rondas distribuidas en tres pistas de Argentina y Chile, consolidándose como una plataforma clave para quienes buscan llegar a las máximas categorías del motociclismo internacional.

Con jóvenes pilotos, máquinas de alto rendimiento e igualdad en la pista, la Latin America Talent Cup promete un espectáculo vibrante en el Villicum, donde San Juan volverá a ser protagonista en el mapa del deporte motor.