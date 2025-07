Lautaro Oviedo, la joven promesa del ciclismo sanjuanino

El ciclismo sanjuanino tiene en Lautaro Oviedo a una de sus grandes proyecciones. El joven oriundo de Sarmiento avanza a paso firme en la disciplina, destacándose a nivel nacional y con experiencia internacional en sus primeros años de competencia.

Con apenas unos años de recorrido, Lautaro ya lidera el campeonato nacional de su categoría, a solo dos fechas del final. Su historia con el deporte comenzó casi de casualidad, pero rápidamente se convirtió en una pasión.

“Todo empezó con un amigo, Marcelo Díaz. A veces nos juntábamos y un día me preparó una bici para que probara. Al principio no me llamaba mucho la atención, pero después me empezó a gustar y a apasionar. El ciclismo es muy pasional”, relató el joven deportista en diálogo con Canal 13.

La primera competencia fue clave para confirmar su vocación: “Cuando me largué por primera vez y vi que tenía un buen rendimiento, me dieron más ganas de prepararme bien y ver cómo podía andar en este deporte”, expresó.

Actualmente, Lautaro participa en el campeonato nacional, que consta de cinco fechas disputadas en distintas provincias del país. “Estoy puntero, a un punto del segundo. Gracias a Dios y al buen rendimiento que vengo teniendo, contó.

El apoyo familiar, según destaca, ha sido fundamental. “Sobre todo mi mamá es la que más me ayuda. Mi papá me acompaña a todas partes y mis hermanos también están siempre cuidándome, sobre todo con las comidas. La familia es todo en este camino”, dijo.

El ciclismo también le permitió viajar por el país y cruzar fronteras. En noviembre del año pasado participó en el velódromo de Peñalolén, en Santiago de Chile, tras ser invitado por la Asociación Chilena de Ciclismo. “Gracias a este deporte conocí muchas provincias y también tuve la posibilidad de viajar a Chile para competir. Fue una gran experiencia”, contó con orgullo.