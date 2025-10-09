Lionel Messi despidió a Miguel Ángel Russo con un sentido mensaje en redes sociales

Lionel Messi se sumó a las muestras de dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo. El entrenador, de 69 años, falleció este miércoles y fue despedido con gran tristeza por todo el mundo del fútbol.

Desde sus redes sociales, el capitán argentino publicó un mensaje en el que expresó su respeto y acompañamiento a los seres queridos del DT. “QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”, escribió la Pulga desde Estados Unidos, donde se encontraba concentrado junto al plantel albiceleste.

El mensaje de Messi se sumó al minuto de silencio que la Selección realizó en Miami, antes de comenzar el entrenamiento del miércoles, en homenaje a quien fue una figura muy respetada en el ambiente del fútbol argentino.

Otros jugadores también recordaron al técnico con emoción. Leandro Paredes, exjugador de Boca, agradeció a Russo por su compromiso con el club y sus enseñanzas. “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión. Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas”, escribió.

Ángel Di María también se despidió con un mensaje afectuoso: “Gracias por enseñarnos, por tantas alegrías. Quedarás por siempre en nuestros corazones. Descansá en paz, Miguel querido”.

Miguel Ángel Russo dejó una huella profunda en el fútbol argentino. Fue campeón con Boca Juniors de la Copa Libertadores 2007 y dirigió a varios clubes del país y del exterior, siempre reconocido por su respeto y su perfil humano.