Lionel Messi elogió a la Sub 20 tras la derrota en la final: “Hicieron un torneo impresionante”

Tras la caída de la Selección Argentina Sub 20 en la final del Mundial disputado en Chile, Lionel Messi fue uno de los primeros en expresar su apoyo al equipo juvenil.

El capitán del conjunto mayor siguió de cerca el desarrollo del torneo y, pese a la derrota, compartió un mensaje de orgullo hacia los dirigidos por Diego Placente.

A través de una historia publicada en su cuenta de Instagram, Messi escribió: “Cabeza en alto, muchachos”.

El rosarino agregó que los jóvenes futbolistas hicieron “un torneo impresionante” y reconoció que, si bien “todos queríamos verlos levantar la Copa”, se queda con “la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón”.