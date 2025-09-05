La noche en el Monumental fue mucho más que un triunfo futbolístico. Lionel Messi vivió una jornada histórica al disputar su último partido oficial en Argentina por Eliminatorias, en el que convirtió dos goles en la victoria 3-0 frente a Venezuela. Pero lo que conmovió a los hinchas no fueron solo sus destellos en la cancha, sino sus palabras posteriores.

“Me pasaron muchas cosas por la cabeza, sabiendo que era mi último acá por los puntos. Viví muchas cosas en esta cancha, buenas y no tan buenas. Siempre fue una alegría jugar en Argentina, ante nuestra gente”, expresó el capitán, visiblemente emocionado al despedirse del público que lo acompañó durante toda su carrera.

Consciente de la magnitud del momento, Messi agregó: “Poder terminar de esta manera acá es lo que siempre soñé. Poder festejar con mi gente. Durante muchos años se hablaron muchas cosas, pero me quedo con lo bueno. Todo lo que vivimos fue hermoso”.

En cuanto a su futuro, el astro rosarino fue sincero sobre la posibilidad de llegar al próximo Mundial: “No creo que juegue el otro Mundial... Lo más lógico es que no llegue. Estoy ilusionado, con ganas. Voy día a día, partido tras partido”.

De esta forma, la despedida de Messi en el Monumental no solo representó el cierre de un ciclo en su tierra, sino también un mensaje de gratitud, emoción y realismo hacia lo que viene. Para los hinchas, quedó la certeza de haber sido testigos del paso del mejor futbolista de la historia argentina en su casa, donde cada partido fue una celebración.