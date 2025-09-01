Lionel Messi llegó este lunes a la Argentina para sumarse a la Selección en la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas. El capitán viajó con su familia y al arribar al aeropuerto de Ezeiza se tomó unos minutos para saludar y firmar autógrafos a los hinchas que lo esperaban.

El delantero de Inter Miami arribó tras disputar la final de la Leagues Cup, en la que su equipo cayó frente a Seattle Sounders. A partir de las 18, se incorporó a los entrenamientos programados por Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza, con la mira puesta en el partido del jueves ante Venezuela en el estadio Monumental.

Durante el fin de semana ya se habían sumado otros futbolistas convocados, entre ellos Julián Álvarez, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada y Cristian “Cuti” Romero. En las próximas horas se esperaba la llegada del resto de los jugadores.

La agenda de la Selección argentina

Lunes 1 de septiembre: entrenamiento a las 18 (cerrado).

Martes 2 de septiembre: entrenamiento a las 17 (con 15 minutos finales abiertos a la prensa).

Miércoles 3 de septiembre: conferencia de Lionel Scaloni al mediodía (horario a confirmar) y entrenamiento a las 17 (cerrado).

Jueves 4 de septiembre: Argentina vs. Venezuela, desde las 20.30, en el estadio Monumental.

El segundo compromiso de la Albiceleste será ante Ecuador, en condición de visitante, en el cierre de la ventana de septiembre rumbo al Mundial 2026.