Las recientes victorias de la Selección Argentina frente a Venezuela y Puerto Rico en la última fecha FIFA no solo extendieron el exitoso registro de Lionel Scaloni al mando del equipo nacional, sino que además le permitieron alcanzar un nuevo logro histórico: el técnico oriundo de Pujato se convirtió en el segundo entrenador que más futbolistas convocó en toda la historia de la Albiceleste.

Con 125 jugadores citados desde que asumió el cargo, Scaloni superó a Alfio “Coco” Basile, quien había convocado a 121 futbolistas durante sus dos etapas al frente de la Selección (1991-1994 y 2006-2008).

El único que aún lo supera es Guillermo Stábile, histórico goleador del Mundial de 1930 y entrenador del combinado nacional durante casi dos décadas, entre 1941 y 1959, y luego entre 1960 y 1961. Bajo su conducción, Argentina consiguió nueve títulos, entre ellos seis Copa América, y es el único técnico que logró ganarla tres veces consecutivas (1945, 1946 y 1947).

Aunque Scaloni todavía está lejos de igualar esas cifras, su recorrido tiene un mérito especial. Asumió en un contexto adverso, tras el decepcionante Mundial de Rusia 2018, cuando la AFA atravesaba una profunda crisis y la Selección carecía de rumbo. Lo hizo de manera interina, pero una serie de buenos resultados y un proyecto sólido lo consolidaron como el líder de un equipo que recuperó identidad, confianza y títulos, incluyendo la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.