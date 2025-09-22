El sanjuanino Matías Giménez, quien juega en Argentinos Juniors sufrió una durísima lesión este domingo frente a Banfield. En un centro del bicho, se sintió un grito desgarrador y luego el llanto del sanjuanino al notar que se había lesionado. Según los videos del momento, la lesión sería en su rodilla derecha.

Cabe destacar que el sanjuanino había sufrido una rotura de ligamentos a fines de marzo del 2024 que lo había dejado siete meses fuera de las canchas. Sin dudas que será una baja importante para el bicho de la Paternal, puesto que su desempeño dentro de la cancha era vital para el funcionamiento del equipo y estaba pasando un gran momento en el equipo de Buenos Aires.

Desde el club todavía no han emitido un parte médico sobre la salud del jugador, pero el panorama no es alentardor. Salió asistido por el carro con paramédicos y la lesión podría tratarse de la rotura de meniscos o ligamentos cruzados o anteriores de su rodilla derecha.

El momento de la lesión