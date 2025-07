Este sábado desde las 16 en el Gigante de Arroyito, se oficializará el regreso de Ángel “Fideo” Di María. El campeón del mundo de 37 años volverá al fútbol argentino para vestir la 11 de Rosario Central. Tras 18 años en el fútbol europeo, el rosarino cumplirá uno de sus últimos deseos como futbolista, regresar al club del que es hincha y en el que debutó.

El emblema de la Selección Argentina que ganó 2 Copas Américas, Finalísima y la Copa del Mundo en el ciclo Scaloni, será titular en el encuentro que Central reciba a Godoy Cruz. Desde las 16, el Canalla y el Tomba se enfrentarán por la fecha 1º del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina y el DT Ariel Holán lo pondrá a jugar en el verde césped.

En su gloriosa etapa por Europa, el talentoso extremo supo brillar en Benfica a los 21 años. Luego pasó por Real Madrid donde levantó más de un título, incluyendo una Champions League. Luego de su feliz estadía en la casa blanca, “Fideo” vistió la camiseta del Manchester United, donde tuvo una mala experiencia al tener encontronazos con el técnico de aquel entonces Louis Van Gaal.

La carrera lo llevó a Paris Saint Germain (PSG) donde se cansó de ganar campeonatos locales y copas de Francia. Tras su paso por el equipo francés, Ángel se fue para Italia, donde prestó su servicio en Juventus. En el equipo de Turín tuvo buenos momentos y le sirvió para llegar en plenitud al mundial en Qatar, donde fue importante para que la Albiceleste se coronara campeona del mundo.

Ya con el título de campeón del mundo, Di María comenzó a darse los gustos en lo que es el ocaso de su carrera como futbolista. Regresó a Benfica donde logró títulos. Este paso se explica como un agradecimiento por ser el primer equipo europeo que le abrió las puertas, pero también, a mantener la vigencia para ser parte de la nómina que disputaría la Copa América 2024 en Estados Unidos, donde cerró su etapa con la celeste y blanca como campeón.

El delantero jugó su último encuentro con Central frente a Colón. En ese encuentro, un Di María de 21 años y marcó uno de los goles del conjunto rosarino en la derrota por 3-1 de ese 16 de julio de 2007.

Cuando la pared se rompió

Ángel Di María debutó en la Selección Argentina de la mano de Diego Armando Maradona. Pelusa comenzó a convocarlo y las críticas no tardaron en llegar, pero el “10” siempre lo bancó y lo llevó a jugar el Mundial 2010 en Sudáfrica. Las Copas América de 2011, 2015 y 2016 no tuvieron el resultado esperado por la Albiceleste y “Fideo” fue uno de los más criticados. Así como también, muchos hinchas pidieron que no volviera a vestir más la celeste y blanca tras sus participaciones en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

A pesar de las furiosas e injustificadas críticas, Di María se aferró a su familia y a su ferviente sueño de ser campeón con la Selección. Finalmente, el 11 del equipo de Lionel Scaloni marcó el único gol en la victoria frente a Brasil en el Maracaná, para que Argentina, tras 26 años, levantara un título, siendo este la Copa América 2021.

La imagen de “Fideo” sentado en medio de la cancha del mítico estadio brasilero, llorando en una video llamada con su esposa y sus hijas le llenó de amor a muchos argentinos. Desde entonces, Ángel cambió puteadas por aplausos y múltiples muestras de agradecimiento y cariño por lo que le dio jugando con la Albiceleste.

Formación de Central frente a Godoy Cruz

Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Federico Navarro; Ángel Di María, Tomás O'Connor, Ignacio Malcorra y Jáminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.