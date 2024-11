Lorena Portillo: La atleta adaptada que brilló en la Maratón de Gendarmería

La 5ª edición de la Maratón de Gendarmería en San Juan tuvo un momento único que emocionó a todos. Este año, la competencia incorporó la modalidad de 15 kilómetros junto a la ya clásica de 10K. Sin embargo, más allá de las novedades, fue la historia de Lorena Portillo la que se robó las miradas.

Portillo, una mujer con discapacidad y un espíritu de resiliencia inquebrantable, protagonizó una jornada inolvidable. En diálogo con Diario 13, compartió su emoción tras participar en la categoría de 10 kilómetros adaptados, en la que obtuvo el primer puesto. Ella comentó: “Fue algo muy especial. Para mí, correr es muy importante en mi vida". Además sumó “No se puede entender si no estás en mi lugar. La carrera me emocionó, pero de alegría”. "Es algo más que una competencia, me siento viva, realmente viva”, expresó.

El día comenzó temprano para Lorena. “Hoy amanecí a las 5 de la mañana porque me venían a buscar a las 6. Teníamos que estar a las 7:30 en Gendarmería. Llegamos a tiempo y empezamos con mucha expectativa”.

Al cruzar la meta, la emoción la invadió: “Fue hermoso. Lloré toda la carrera, pero de felicidad. Llegamos primeros en los 10 kilómetros adaptados". "Cuando pasamos por donde entregan el ticket con el horario de llegada, no lo podía creer. Es algo único, esos momentos me llenan de alegría y emoción total”, señaló.

Lorena recordó otros momentos de su recorrido como atleta adaptada: “En algunas carreras anteriores, nos pasaban y llegábamos segundos o terceros. Pero esta vez, fuimos los primeros en los 10 kilómetros. Fue hermoso llegar y ver cómo comenzaban a llegar los demás atletas”.

Juan Manzano, su compañero de competencia, fue clave en esta hazaña. “Él es el motor que corre para que lleguemos lejos”, destacó la sanjuanina.