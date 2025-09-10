Los amantes del Turf en San Juan se preparan para el Clásico Domingo Faustino Sarmiento

El Jockey Club de San Juan se prepara para recibir la 72º Edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento, una de las carreras más esperadas del calendario hípico provincial. El evento, que se realizará el próximo jueves 11 de septiembre, promete una jornada completa de emoción y entretenimiento para toda la familia.

En diálogo con el móvil de Canal 13, Fabián Más, secretario de la Comisión de Carrera del Hipódromo, expresó el entusiasmo del equipo organizador. "Estamos ansiosos para que llegue el día y empezar a vivir carreras todo el día. Esperemos que el día esté lindo", comentó Más.

Un trabajo de meses para un evento a la altura

El secretario destacó que los preparativos para el clásico se vienen realizando desde hace más de dos meses, con pequeñas obras de mejora en las instalaciones y un mantenimiento exhaustivo de la pista. La actividad comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 19:30, ofreciendo un amplio abanico de competencias para los aficionados.

Si bien la carrera principal, el Clásico Domingo Faustino Sarmiento, se correrá alrededor de las 17 horas, el público podrá disfrutar de los clásicos cuadreros desde las 15 horas, una modalidad que siempre atrae a una gran cantidad de espectadores.

Siete competidores, un gran nivel

En esta edición, los siete competidores del Clásico serán caballos sanjuaninos, lo que resalta la calidad y el crecimiento de la actividad local. Más aseguró que el nivel de los animales es excelente. Entre ellos se destaca Endoverde, un ejemplar que ya ha demostrado su potencial al ganar el Clásico Vicente Dupuy hace tres meses y obtener un segundo puesto en el Clásico Patrono Santiago de Mendoza.

Para que la experiencia sea completa, la organización ha previsto una variada oferta gastronómica. Habrá foodtrucks, una confitería y también parrilleros disponibles para quienes deseen pasar el día. "La idea es que vengan a pasar el día en el hipódromo", afirmó Más, invitando al público a disfrutar de una jornada única en el Jockey Club.