La Vuelta Inclusiva 2025 en San Juan se convirtió en un emotivo escenario donde personas con discapacidades físicas y enfermedades crónicas demostraron que el ciclismo es mucho más que un deporte: es una herramienta de conexión, integración y transformación personal.

Entre las historias destacadas, se encuentra el testimonio de una mujer que vive con esclerosis múltiple y que participó por primera vez en el evento. "Es único, es un sueño esto. Jamás me hubiera imaginado sentir la felicidad que siento ahora", expresó emocionada al concluir la competencia.

La deportista, que forma parte de la Fundación Javier Caselles, resaltó la importancia de visibilizar esta enfermedad. "La esclerosis múltiple es algo que muchos padecen, pero de lo que se sabe muy poco. Nos miran mal en el trabajo y en otros lugares. Participar aquí es una forma de darnos a conocer y generar empatía", afirmó.

Además, compartió cómo el deporte le ayuda a convivir con la enfermedad. "Con más actividad, la esclerosis se vuelve más llevadera. Esto es un paso a la vez, un camino hacia una vida más plena", añadió.

Mario Molina, organizador de la Vuelta Inclusiva y referente del ciclismo adaptado, destacó el crecimiento del evento: "Esta es la sexta edición y ver cómo ha evolucionado nos llena de orgullo. Comenzamos con muy pocos participantes y hoy tenemos que dividirlos en categorías".

Molina expresó su visión a futuro: "Nuestro objetivo es llevar la Vuelta Inclusiva a nivel nacional e internacional. Queremos integrar todas las disciplinas, tal como ocurre con los eventos convencionales".

La ciclista olímpica Abril Capdevilla y su compañera, María José Quiroga, también brillaron en la competencia. En medio de su preparación para el Mundial, la dupla representó a San Juan con orgullo. "Estamos completamente abocadas a este sueño en conjunto", comentó María José. "El ciclismo nos enseña a trabajar en equipo y a dejar de lado el individualismo por un objetivo mayor".

Por su parte, Abril destacó: "Es un orgullo formar parte de este equipo. Esta experiencia no solo nos prepara para competir, sino que refuerza la conexión con nuestra provincia y su gente".

Marcos Berenguer, estudiante de informática y jugador de básquet adaptado, se convirtió en uno de los protagonistas de la Vuelta Inclusiva 2025 en San Juan “Es un nuevo año y estoy muy contento de estar aquí nuevamente, comenzando otra edición de la Vuelta”, expresó Marcos, quien no solo es un deportista habitual, sino que también destaca en su faceta académica como estudiante universitario. “Estoy agradecido por la invitación para participar. Es un orgullo poder representar a San Juan en un evento tan importante”, afirmó.

“El deporte me ayuda a mantener el equilibrio. Es una forma de desconectarme y recargar energías para seguir adelante con mis estudios”, comentó.

La Vuelta Inclusiva 2025 dejó claro que el deporte no conoce límites "El mensaje es claro: no importa si tienes una discapacidad o no, lo importante es participar, dar el primer paso y demostrar que todo es posible", concluyó uno de los organizadores.