Los deportistas de alto rendimiento de San Juan se lucen en Rosario

La delegación sanjuanina sigue su paso en los 1º Juegos Argentinos de Alto Rendimiento – Rosario 2025, tras la primera medalla obtenida en la jornada inaugural. El jinete paraecuestre Mitar Cokljat se subió al podio con la presea de plata en la categoría dos, en el certamen disputado en el Jockey Club de Rosario.

Este lunes será el turno de nuevas competencias para los representantes provinciales. En patinaje artístico, San Juan estará representado por Jesús Octavio Morte, Rodrigo Gómez Robledo, Ignacio Salas y Micaela López Salinas, quienes competirán en la categoría Danza – Style Dance. La actividad comenzará a las 15:00 con los varones y a las 15:50 con las mujeres, en un torneo que reúne a los mejores exponentes juveniles del país.

Por su parte, el vóley masculino iniciará la modalidad “todos contra todos”, enfrentando a equipos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El seleccionado provincial debutará contra Córdoba a las 14:00, en un encuentro que promete ser intenso y cargado de emociones.

La delegación sanjuanina partió el domingo por la noche desde las puertas del Estadio Cubierto Aldo Cantoni, en un acto donde el gobernador Marcelo Orrego encabezó la despedida y deseó éxitos a los 59 deportistas y 19 entrenadores que representan a la provincia.

En total, San Juan compite en 13 disciplinas deportivas, que incluyen: judo, karate, patinaje artístico, squash, tenis, tiro deportivo, tiro con arco, triatlón, ciclismo de pista y ruta, paraecuestre, parapowerlifting y vóley masculino.

El evento reúne a cerca de 3.000 atletas de todo el país, y si bien las delegaciones comenzaron a arribar este lunes, la acción competitiva y las actividades oficiales se iniciarán el martes 9, con la Ceremonia de Apertura programada de 19:00 a 21:00 en el Centro de Premiación sobre Avenida Dante Alighieri.