Los intercolegiales en Pocito se viven con una fiesta del handball

Este jueves, el departamento de Pocito se llenó de emoción y deporte en el estadio Marcelo García, donde se desarrollaron los tradicionales intercolegiales, una jornada que reunió a estudiantes y docentes para celebrar el handball y la actividad física. Además, se realizó un acto especial para homenajear a un profesor de educación física y supervisor que se jubiló, en una verdadera fiesta del deporte.

Canal 13 estuvo presente en la cobertura del evento y dialogó con Verónica López, docente de la escuela Justo José de Urquiza quien compartió su experiencia tanto como exalumna que participó de los intercolegiales, como ahora profesora acompañando a sus alumnos.

“Los chicos están muy emocionados por venir. Les decía que los intercolegiales son una experiencia muy linda para compartir, no solo con sus compañeros, sino también con los padres que pueden venir a verlos”, comentó López. “Han estado practicando mucho en los recreos de la escuela, donde ellos entrenan para los partidos”.

La docente remarcó la importancia de participar más allá de ganar: “Cuando yo era alumna, me gustaba mucho competir y siempre quería ganar, pero hoy les transmito a los chicos que lo importante es participar, conocer las diferentes escuelas y hacer nuevas amistades”.

López también destacó la oportunidad que brinda el evento para acercar el deporte a quienes no tienen acceso a clubes: “Muchos alumnos no conocían el lugar, pero hoy pudieron disfrutarlo y les encantó. Esta experiencia les permite conocer el deporte de otra manera y quizás motivarse a continuar practicándolo fuera de la escuela”.

En cuanto a la competencia y la recreación, la docente explicó: “Se busca que sea más lúdico que profesional. Tratamos de equilibrar la diversión con la enseñanza de las reglas, dejando que los chicos disfruten sin presionarlos tanto. Los árbitros también permiten cierta flexibilidad para que el juego sea más relajado”.

Sobre su labor diaria, López comentó: “Nuestros chicos tienen educación física dos veces por semana y recreos más largos donde entrenan y juegan al fútbol, vóley u otros deportes. Así logramos combinar las horas de clase con la práctica deportiva”.

Finalmente, la docente envió un mensaje a la comunidad: “Es muy importante que estas actividades se apoyen cada año. El deporte da salud, fomenta la recreación y ayuda a que los chicos se despeguen de los celulares y pantallas. Ojalá que los estudiantes que participan hoy puedan inspirarse y decir mañana: ‘quiero dedicarme a esto’”.