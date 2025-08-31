Tras dos triunfos al hilo que encarrilaron el tren después de doce partidos sin ganar, Boca quiere seguir por la senda de la victoria en su visita a Aldosivi de este domingo a las 14.30. Conforme con lo hecho el último fin de semana, Miguel Ángel Russo solo hará un cambio obligado en la formación para la 7ª fecha del Torneo Clausura.

¿Quién sale? Marco Pellegrino, que terminó averiado el partido contra Banfield y días después se confirmó que sufrió una lesión grado II del obturador externo izquierdo, lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos dos semanas más. Ayrton Costa será su reemplazante y conformará la zaga central junto con Lautaro Di Lollo. Sin acción desde el Mundial de Clubes producto de una dura lesión muscular, el lateral reconvertido en zaguero tendrá la oportunidad de volver a mostrar ese gran nivel que lo llevó a la titularidad en Boca.

Agustín Marchesín estará bajo los tres palos, mientras que la línea de fondo la completarán Juan Barinaga y Lautaro Blanco, quienes serán los laterales derecho e izquierdo respectivamente.

Rodrigo Battaglia, quien dejó atrás las dolencias que padeció en la semana, acompañará a Leandro Paredes como doble cinco. Por delante de ellos, estarán Carlos Palacios y Brian Aguirre, que tendrán la tarea de generar el juego del Xeneize.

En la ofensiva, el cuerpo técnico azul y oro ratifica una vez más su confianza en el tándem Édinson Cavani y Miguel Merentiel, los goleadores de la fecha pasada que buscarán seguir en levantada y sostener su relación con el gol.

Los once de Boca:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Con información de TyC Sports