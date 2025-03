Los Pumas 7s dieron otro paso firme en su camino por el circuito mundial. La Selección Argentina de rugby derrotó a Irlanda por 22 a 14 en los cuartos de final del Seven de Hong Kong y avanzaron a las semifinales, instancia en la que se medirá ante Australia, que previamente superó a Gran Bretaña por 34 a 5, el próximo domingo.

De esta manera, el combinado albiceleste cortó una racha de nueve derrotas en cuartos de final; ya que no accedían a esta instancia en Hong Kong desde la edición de 2004, cuando fueron subcampeones al caer en la definición por 22 a 12 ante Inglaterra. En su última participación en este certamen (2024) terminaron novenos, mientras que, en 2023, 2022, 2021, 2019 y 2018, fueron quintos. En 2017 quedaron en el sexto lugar, y entre 2005 y 2016, perdieron en cuartos de final o no lograron sobrepasar la fase de grupos.

El equipo conducido por Santiago Gómez Cora confirmó su gran momento en el circuito con una sólida actuación. Desde el inicio, Los Pumas 7s impusieron condiciones con una defensa ordenada y una gran efectividad en ataque. La apertura del marcador llegó a través de Marcos Moneta, quien apoyó el primer try del encuentro tras una jugada rápida que desarticuló la línea defensiva irlandesa. Poco antes del cierre de la primera etapa, Luciano González estiró la ventaja con una acción de potencia para establecer el 10-0 parcial.

Ya en el complemento, la presión argentina siguió siendo clave. La diferencia se amplió con un nuevo try, esta vez de Matías Osadczuk, para el 15-0. Irlanda reaccionó con un try de Hugo Lennox, pero Argentina no perdió el control y Agustín Fraga marcó el cuarto try argentino. Con la posterior conversión, el marcador quedó 22-7. En los minutos finales, el conjunto europeo acortó la diferencia con un try de Harry Kenny, pero no le alcanzó para revertir el resultado.

Con esta victoria, Los Pumas 7s prolongaron su gran racha en el circuito: llevan 14 triunfos consecutivos, la segunda más larga en su historia detrás de los 18 obtenidos durante la temporada anterior. La clasificación a semifinales en Hong Kong, una etapa que no logran desde hace 20 años, representa un nuevo avance en el objetivo del equipo de pelear por el título de la liga.

“Felicidad enorme. Partido duro, como suelen ser los cuartos; y más cuando te enfrentas a un equipo por segunda vez. Feliz de romper esta barrera, hace mucho que no pasábamos a las semifinales en este torneo”, relató Matteo Graziano una vez finalizado el encuentro. No obstante, alertó de la dificultad que presentará el próximo compromiso: “Nos gusta jugar con Australia, pero está lejos de ser el equipo que jugamos las últimas veces. Vienen sólidos”.

Antes, el seleccionado argentino había asegurado el primer puesto del Grupo A con una contundente victoria ante Fiji por 35 a 7. Fue una actuación sólida en todas las facetas del juego, con tries de Matteo Graziano, Luciano González, Graziano nuevamente, Santiago Mare y Santino Zangara. El equipo mostró una versión ofensiva fluida, algo que le había costado en torneos anteriores, y se destacó por su conservación de la pelota y la capacidad para golpear en momentos clave.

Formaciones:

Los Pumas 7s: Matteo Graziano, Santiago Álvarez, Matías Osadczuk, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta.

Suplentes: Agustín Fraga, Germán Schulz, Alejo Lavayén, Tobías Wade y Santiago Zangara.

Coach: Santiago Gómez Cora.

Irlanda: M. Roche, N. Comerford, N. Greene, Z. McConnell, J. Conroy, H. Lennox y D. O’Grady.

Suplentes: C. Phillips, E. Kelly, J. Costello, J. Kenny, D. Hawkshaw y B. Mollen.

Coach: James Topping.