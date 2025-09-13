En el Allianz Stadium, Los Pumas mostraron un gran nivel durante el primer tiempo, donde se apoyaron en la precisión de Santiago Carreras y en un try del capitán Julián Montoya para irse al descanso con una ventaja de 19-7. La solidez en el juego físico y el aprovechamiento de los penales marcaron la diferencia en la primera mitad.

En el inicio del complemento, Argentina estiró la ventaja hasta 25-7 y parecía encaminarse a un triunfo cómodo. Sin embargo, una tarjeta amarilla para Carreras abrió la puerta a la reacción australiana, que aprovechó la superioridad numérica para sumar tries y achicar la distancia en el marcador.

Los minutos finales fueron de máxima tensión, con Australia presionando y llegando a quedar a solo dos puntos. Pese a los intentos locales, Los Pumas resistieron con firmeza en defensa y lograron sostener el 28-26 hasta el silbato final, asegurando una victoria clave para mantenerse en la pelea del campeonato.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi alcanzó los 9 puntos en la tabla y se ubicó cuarto, a solo dos unidades del líder Australia y a una de Sudáfrica y Nueva Zelanda, lo que mantiene abierto el torneo a falta de las últimas fechas.