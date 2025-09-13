Los Pumas lograron un triunfo clave frente a Australia en el Rugby Championship
El seleccionado argentino de rugby venció 28-26 a los Wallabies en Sídney y consiguió su segunda victoria en el torneo, en un partido cargado de tensión hasta el final.
En el Allianz Stadium, Los Pumas mostraron un gran nivel durante el primer tiempo, donde se apoyaron en la precisión de Santiago Carreras y en un try del capitán Julián Montoya para irse al descanso con una ventaja de 19-7. La solidez en el juego físico y el aprovechamiento de los penales marcaron la diferencia en la primera mitad.
En el inicio del complemento, Argentina estiró la ventaja hasta 25-7 y parecía encaminarse a un triunfo cómodo. Sin embargo, una tarjeta amarilla para Carreras abrió la puerta a la reacción australiana, que aprovechó la superioridad numérica para sumar tries y achicar la distancia en el marcador.
Los minutos finales fueron de máxima tensión, con Australia presionando y llegando a quedar a solo dos puntos. Pese a los intentos locales, Los Pumas resistieron con firmeza en defensa y lograron sostener el 28-26 hasta el silbato final, asegurando una victoria clave para mantenerse en la pelea del campeonato.
Con este resultado, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi alcanzó los 9 puntos en la tabla y se ubicó cuarto, a solo dos unidades del líder Australia y a una de Sudáfrica y Nueva Zelanda, lo que mantiene abierto el torneo a falta de las últimas fechas.