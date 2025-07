Lucas, el crack angaquero que ilusiona a todo el Pueblo Viejo

En la unión vecinal de Angaco empezó a crecer una ilusión. Lucas Acosta tenía apenas cinco años cuando dio sus primeros pasos en una escuelita barrial conocida como UVA. No imaginaba entonces que ese recorrido lo llevaría a gritar un gol con la camiseta de San Martín en una cancha profesional.

“Comencé a jugar al fútbol más o menos a los cuatro o cinco años. Arranqué en una escuelita de Angaco, que era ahí en la unión vecinal”, recuerda. Su papá era quien más lo impulsaba. El resto de la familia fue aprendiendo a acompañarlo con el tiempo.

A los 11 años llegó al club de sus sueños. Fue un técnico de la escuelita quien notó que tenía condiciones y les sugirió a sus padres que lo acercaran a San Martín. “Para mí fue un cambio no solamente de fútbol. Era todo nuevo y veía todo distinto, pero me adapté rápido, por suerte”.

Ese paso fue mucho más que una prueba: fue el comienzo de una rutina distinta. Entrenar lejos de casa, organizarse para no perder la escuela, aprender a competir. El “Pancho” Flores fue el primero en recibirlo en el club, y desde entonces no paró de crecer.

En 2023, con apenas 17 años, le llegó la oportunidad que esperaba desde chico. César Monasterio decidió que era su momento y lo hizo ingresar sobre el final de un encuentro con Nueva Chicago. “Me tomó por sorpresa que me hiciera debutar ese día. Si bien había ido anteriormente a otros partidos al banco, la verdad que no sabía nada de que iba a entrar a jugar”.

Ese debut fue apenas un primer paso. Tiempo después, ya con más rodaje, le llegó otro hito: su primer gol como profesional ante San Miguel el 28 de julio de 2024. “Para mí fue algo único, muy lindo, lo disfruté mucho. El partido estuvo ahí medio duro, también medio trabado, pero nada, por suerte me tocó”.

Mientras sumaba minutos con el plantel profesional, también era clave en la Reserva. Bajo el mando de Mauricio Fernández, el equipo logró meterse entre los ocho mejores del torneo. Nadie lo esperaba. “Creo que hicimos historia. Creo que nadie nos tenía tanta fe, la verdad”.

Aquel arranque fue con dudas, pero con el correr de los partidos llegó la convicción. “Desde la primera fecha nos dimos cuenta de que estábamos para más. Fue con Tucumán, porque no te voy a mentir que entramos como a jugar con ese miedo de no saber qué iba a pasar… y no, nos dimos cuenta de que estábamos para pelear muchas cosas”.

Mientras todo eso pasaba, Lucas seguía cursando el secundario. Pasó por varias escuelas entre Angaco y Albardón, adaptando sus horarios a los entrenamientos. “En sexto tuve que volver de nuevo a la parroquia de Angaco porque ya entrenaba con el plantel y ahí me daban permiso para llegar más tarde, porque ya había arreglado con el club”.

Hoy, a los 20, no se conforma. Quiere más. “Mi sueño y mi meta es poder llegar a ser más profesional de lo que soy, llegar más arriba, jugar en algún club grande, poder vivir de esto y seguir disfrutando, que es lo que más amo”.

Cuando le preguntan qué mensaje les dejaría a los que sueñan como él, no duda: “Que trabajen, que tengan disciplina y, sobre todo, lo que más vale es tener humildad para poder llegar”.