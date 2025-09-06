Franco Colapinto no logró superar la primera ronda clasificatoria (Q1) en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, quedando en el puesto 18° a bordo de su Alpine. A pesar de mostrar un rendimiento competitivo, no le alcanzó para acceder a la siguiente instancia.

Su registro fue de 1:19.992, que lo posicionó con ventaja sobre su compañero Pierre Gasly, quien quedó en el puesto 19°; sin embargo, la diferencia fue insuficiente para entrar a la Q2.

Vale destacar que en la última práctica libre (FP3), Colapinto fue el mejor piloto de Alpine, terminando en la posición 14° con un tiempo de 1:20.034 y superando a Gasly por unas décimas.

Ahora el argentino deberá remontar desde el puesto 18° en la carrera del domingo. La posición en la parrilla será clave en un trazado tan veloz como Monza, donde adelantar será un desafío, y cada lugar ganado podría marcar la diferencia para Alpine.