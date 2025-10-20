La Selección Argentina Sub 20 perdió 2-0 ante Marruecos en la final disputada en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, y no pudo alcanzar su séptima corona mundial.

El delantero Yassir Zabiri, de 20 años y jugador del Famalicao de Portugal, fue la gran figura del encuentro al convertir los dos goles del conjunto africano, que conquistó así su primer título en la categoría.

Luego de la pelota parada que sancionó el árbitro, Yassir Zabiri la colgó del ángulo para poner el 1-0 en favor del conjunto africano.

A los 28 minutos llegó el segundo gol del equipo marroquí. Othmane Maamma desbordó sobre el costado derecho y levantó un centro a la llegada de un Yassir Zabiri resolutivo con una volea a quemarropa

A los 33 Placente planeó un cambio. Mateo Silvetti reemplazó a Valentino Acuña.

Ya el segundo tiempo comenzó con dos cambios en Argentina: Santiago Fernández y Tobías Andrada por Juan Villalba y Tomás Pérez. Si bien hubo chances para que el equipo argentino marque goles, no hubo suerte y el arquero africano pudo contener los ataques.

El equipo dirigido por Diego Placente estuvo cerca de ampliar su ventaja histórica sobre Brasil (5 títulos), pero debió conformarse con el subcampeonato. En tanto, Colombia completó el podio al vencer este sábado a Francia en el partido por el tercer puesto.



