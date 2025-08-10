Martín Vázquez, piloto de Parada Robles, Buenos Aires, se consagró ganador de la 9ª edición del “Desafío de las Estrellas” del Turismo Carretera, disputado en el Circuito Internacional San Juan Villicum. Logró su primera victoria en la categoría en su 38ª participación, luego de largar 3º y ejecutar una estrategia perfecta en la anteúltima fecha de la Etapa Regular.

El único sanjuanino en pista, Tobías Martínez, tuvo que abandonar en la cuarta vuelta por problemas en la caja de cambios, luego de partir 9º. Su equipo intentó reparar la falla, pero fue irreversible.

Vázquez debutó como titular en 2023 y su mejor resultado hasta ahora había sido un 9º puesto en Toay 2024. Para el MV Racing Team, fue la segunda victoria en el TC, tras el triunfo de Nicolás Trosset en Posadas 2024.

La carrera, que se largó por sorteo, volvió a ofrecer sorpresas y entregó un nuevo ganador para la categoría. Vázquez se mantuvo 2º hasta las paradas en boxes. Tras los cambios de neumáticos y carga de combustible, quedó detrás de Emiliano Spataro, quien lideraba con 39 segundos de ventaja. Sin embargo, problemas en la batería y un malestar físico hicieron que Spataro perdiera el liderazgo a seis vueltas del final.

En ese momento, Juan José Ebarlín llegó a superarlo, pero Vázquez recuperó la punta en la recta principal. En las últimas vueltas, peleó mano a mano con Ebarlín y Facundo Chapur, y cruzó la meta con 0s925 de ventaja sobre el cordobés.

Chapur, del Trotta Racing Team, consiguió su segundo podio en 24 carreras y subió al 11º puesto del campeonato. Ebarlín, del EZEB Team, alcanzó su primer podio en 135 competencias.

Julián Santero, líder del torneo, terminó 12º tras un recargo por un toque, pero aseguró su clasificación a la Copa de Oro junto a Mauricio Lambiris, Marcelo Agrelo, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino.

La próxima y última fecha de la Etapa Regular será el 23 y 24 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.