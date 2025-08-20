El talento sanjuanino brilla con luz propia en el patinaje artístico. Cinco jóvenes de la provincia, que integraron la Selección Argentina, obtuvieron resultados excepcionales en el Panamericano de la disciplina, celebrado del 3 al 10 de agosto en Venâncio Aires, Brasil. El móvil de Canal 13 visitó el Tulum Patín Club, donde estos atletas entrenan, para conversar con dos de las medallistas: Martina Ariza y Delfina Álvarez.

Martina Ariza, en pareja con Juan Malberti Palacios, se coronó campeona panamericana en la categoría juvenil, logrando la medalla de oro. "Fue un logro muy lindo", expresó Martina, quien destacó el arduo trabajo y la dedicación que precedieron a la competencia. "Cuando nos enteramos de que podíamos ir al Panamericano, comenzamos a entrenar desde el día uno y gracias a su técnica mejoraron", reconoció la joven, que patina desde los dos años y medio.

Ahora, Martina y Juan se preparan para un nuevo desafío: el Absoluto, que se disputará en el Velódromo Vicente Chancay a partir del sábado 23 de agosto. La patinadora subrayó la importancia del trabajo en equipo: "La confianza se gana con los entrenamientos, todos juntos practicando". Para mantener su alto nivel, los jóvenes entrenan en pareja y por separado de lunes a sábado, complementando su rutina con sesiones de gimnasio y un plan nutricional supervisado por un profesional.

Por su parte, Delfina Álvarez compitió en la categoría World Skate Juniors, en la especialidad Solo Dance. La joven explicó que el salto de categoría de Juvenil a Junior es considerable, ya que implica un nivel mundial. "Hay cambios que se sienten", señaló. Delfina entrena tres horas diarias, de lunes a sábado, y también se especializa en figuras obligatorias.

Ambas patinadoras reflejaron el orgullo y la satisfacción que siente todo el equipo. "Estamos muy felices con estos logros, los técnicos nos han transmitido que están muy satisfechos", afirmó Delfina. Y agregó: "Esto es algo de todos, lo terminamos sintiendo así por la compañía día a día que se va generando en los entrenamientos".