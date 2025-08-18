Más de 400 deportistas participaron de la 4.ª edición de Tierra de Gigantes
La competencia tuvo un gran éxito por su convocatoria y el desempeño de los atletas participantes.
La 4º edición de Tierra de Gigantes que se realizó el pasado fin de semana en el Kayak Club San Juan, como punto de largada, tuvo un gran éxito de convocatoria. Más de 400 atletas participaron de la competencia.
La Secretaria de Deportes informó los siguientes datos de la competencia: Km Vertical, 7km, 14km, 24km, 32km 42km y Ultra Trail 60km, fueron las distancias dispuestas por la organización con circuitos renovados respecto a ediciones anteriores.
El centro de actividades estuvo ubicado en el Kayak Club San Juan, que fue el punto de largada de todas las distancias.
El sábado, a las cinco de la tarde comenzaron a partir, cada treinta segundos, los participantes del Kilómetro Vertical, quienes recorrieron 3,5K, con 411 metros de desnivel positivo, para llegar a la cumbre del Cerro Tres Marías.
Mejores ubicados:
Damas
1ª Eugenia Garay (San Juan) – 30m51s
2ª Pilar Ramos (CABA) 34m03s
3ª Belén Uriza (San Juan) – 34m19s
Varones
1° Lucas Vargas (San Juan) – 26m59s
2° Ceferino Sosa (San Juan) – 27m13s
3 Alesandro Muñoz (San Juan) 27m51s
Domingo 17 de agosto
60K
Varones
1° Osvaldo Muñoz (San Juan) – 8h14m32s
2° Julio Castro (San Juan) – 8h29m46s
3° Mariano Bastías (San Juan) – 8h35m59s
Damas
1ª Mayra Esparza (General Roca) – 9h05m34s
2ª Lucía Riveros (Mendoza) – 10h23m34s
3ª Vanina Eberhardt (Córdoba) – 11h19m29s
42K
Varones
1° Alejandro Platero (San Juan) – 5h19m41s
2° Franco Galeano (Buenos Aires) – 5h32m18s
3° Jesús Moretti (Neuquén) – 5h51m19s
Damas
1ª Gabriela Moya (San Juan) – 6h18m34s
2ª Laura Assandri (San Juan) – 6h26m20s
3ª María Julia Zampatti (La Plata) – 7h49m20s
32K
Varones
1° Jesús Muñoz (San Juan) – 3h22m11s
2° Rodrigo Aráoz (San Juan) – 3h59m54s
3° Ignacio Sarapura (San Agustín) – 4h02m47s
Damas
1ª Pilar Ramos (CABA) – 5h00m46s
2ª Eliana García (Capital) ��� 5h07m49s
3ª Luciana Bertora (Córdoba) – 5h19m29s
24K
Varones
1° Martín Garay (Valle Fértil) – 2h11m02s
2° Gerónimo Belenguer (San Juan) – 2h13m29s
3° Alejandro Troncoso (Neuquén) – 2h20m18s
Damas
1ª Yanina Trigo (San Juan) – 2h44m10s
2ª María Garay (San Juan) – 2h54m03s
3ª Belén Uriza (San Juan) – 3h00m18s
14K
Varones
1° Yoel Giménez (Jáchal) – 1h18m33s
2° Santiago Flores (San Juan) – 1h24m37s
3° Bruno Juárez (San Juan) – 1h25m20s
Damas
1ª Yohana Aguirre (San Luis) – 1h41m20s
2ª Micaela Palomo (San Juan) – 1h41m37s
3ª Priscila Vildoso (San Juan) – 1h48m24s
7K
Varones
1° Alexander Agüero (San Juan) – 38m20s
2° Max Lamas (Purmamarca) – 39m41s
3° Facundo Fernández (San Juan) – 39m43s
Damas
1ª Malena Ahumada (Caucete) – 40m49s
2ª Stefanis Delgado (San Juan) – 41m28s
3ª Lina Godoy (San Juan) – 41m30s